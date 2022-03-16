Росія завдала ракетного удару по Вінниці

У Вінниці снаряд окупантів потрапив в об'єкт, на щастя, без жертв – яка ситуація у місті

Окупанти обстріляли Вінницю ракетами / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли Вінницьку область. Один зі снарядів поцілив у об'єкт у Вінниці, зараз там працюють рятувальники.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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На щастя, внаслідок обстрілу жертв немає. За словами голови Вінницької ОДА, це був ракетний обстріл. Усього пролунало два потужні вибухи.

Окрім того, місцеві жителі повідомляють, що після обстрілу в області перестали працювати канали.

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Мер Вінниці Сергій Моргунов також підтвердив інформацію про ракетний удар. Нині у місті продовжують працювати підприємства критичної інфраструктури.

"Місто продовжує жити в умовах воєнного стану. Підприємства критичної інфраструктури працюють – у вінничан є світло, вода, тепло. Громадський транспорт вийшов на маршрути", – написав він.

Снаряд потрапив у телевежу

У Держспецзв'язку заявили, що окупанти влучили у телевежу у Вінниці, через це у місцевих жителів не працюють канали. Отримати доступ до українського мовлення безкоштовно можна такими способами:

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На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер та антена.

Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер та антена. На YouTube. Більшість українських каналів мають канали на YouTube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у Youtube бажаний канал, якщо швидкість інтернету невисока, виберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (360р або 480р – достатньо).

Більшість українських каналів мають канали на YouTube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у Youtube бажаний канал, якщо швидкість інтернету невисока, виберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (360р або 480р – достатньо). На ОТТ-сервісах. На платформах доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у програмі або на сайті улюбленої платформи.

На платформах доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у програмі або на сайті улюбленої платформи. У програмі "Дія" у розділі Послуги. Для цього необхідно оновити програму.

Крім того, слухайте українське радіомовлення через інтернет-радіо: radioplayer.ua та у додатку "Дія".

Ситуація в Україні 16 березня