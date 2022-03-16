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Росія завдала ракетного удару по Вінниці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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16 березня, 09:52
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У Вінниці снаряд окупантів потрапив в об'єкт, на щастя, без жертв – яка ситуація у місті
Окупанти обстріляли Вінницю ракетами
Окупанти обстріляли Вінницю ракетами / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли Вінницьку область. Один зі снарядів поцілив у об'єкт у Вінниці, зараз там працюють рятувальники.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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На щастя, внаслідок обстрілу жертв немає. За словами голови Вінницької ОДА, це був ракетний обстріл. Усього пролунало два потужні вибухи.

Окрім того, місцеві жителі повідомляють, що після обстрілу в області перестали працювати канали.

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Мер Вінниці Сергій Моргунов також підтвердив інформацію про ракетний удар. Нині у місті продовжують працювати підприємства критичної інфраструктури.

"Місто продовжує жити в умовах воєнного стану. Підприємства критичної інфраструктури працюють – у вінничан є світло, вода, тепло. Громадський транспорт вийшов на маршрути", – написав він.

Снаряд потрапив у телевежу

У Держспецзв'язку заявили, що окупанти влучили у телевежу у Вінниці, через це у місцевих жителів не працюють канали. Отримати доступ до українського мовлення безкоштовно можна такими способами:

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  • На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер та антена.
  • На YouTube. Більшість українських каналів мають канали на YouTube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у Youtube бажаний канал, якщо швидкість інтернету невисока, виберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (360р або 480р – достатньо).
  • На ОТТ-сервісах. На платформах доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у програмі або на сайті улюбленої платформи.
  • У програмі "Дія" у розділі Послуги. Для цього необхідно оновити програму.

Крім того, слухайте українське радіомовлення через інтернет-радіо: radioplayer.ua та у додатку "Дія".

Ситуація в Україні 16 березня

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
  • У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.
  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою на Луганщині.
  • За 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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