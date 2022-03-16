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Россия нанесла ракетный удар по Виннице

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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16 марта, 09:52
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В Виннице снаряд оккупантов попал в объект, к счастью, без жертв – какая обстановка в городе
Оккупанты обстреляли Винницу ракетами
Оккупанты обстреляли Винницу ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли Винницкую область. Один из снарядов попал по объекту в Виннице, сейчас там работают спасатели.

Об этом сообщает "Сегодня".

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К счастью, в результате обстрела жертв нет. По словам главы Винницкой ОГА, это был ракетный обстрел. Всего прогремело два мощных взрыва.

Кроме того, местные жители сообщают, что после обстрела в области перестали работать каналы.

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Мэр Винницы Сергей Моргунов также подтвердил информацию о ракетном ударе. Сейчас в городе продолжают работать предприятия критической инфраструктуры.

"Город продолжает жить в условиях военного положения. Предприятия критической инфраструктуры работают – у винничан есть свет, вода, тепло. Общественный транспорт вышел на маршруты", - написал он.

Снаряд попал в телевышку

В Госспецсвязи заявили, что оккупанты попали в телевышку в Виннице, из-за этого в местных жителей не работают каналы. Получить доступ к украинскому вещанию бесплатно можно такими способами:

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  • На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике, доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения нужен спутниковый ресивер и антенна.
  • На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в Youtube желаемый канал, если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (360р или 480р – достаточно).
  • На ОТТ-сервисах. На платформах доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на сайте любимой платформы.
  • В приложении "Дія" в разделе Услуги. Для этого необходимо обновить приложение.

Кроме того, слушайте украинское радиовещание через интернет-радио: radioplayer.ua и в приложении "Дія".

Ситуация в Украине 16 марта

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузлы Одесской области.
  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
  • За 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования русских войск.
  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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