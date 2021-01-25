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Рибалили на ледь заледенілій річці: деталі загибелі трьох людей у Черкаській області

25 січня, 17:02

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

Їх тіла діставали рятувальники

У Черкаській області під лід провалилися двоє чоловіків і дитина. Трагічний інцидент трапився під час риболовлі, їх тіла діставали рятувальники.

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Про це журналістам "Сьогодні" розповіла спікер черкаських поліцейських Зоя Вовк.

У селі Бучак Канівського району на річці Дніпро рибалили 62-річний батько і 10-річний син, разом з ними був 69-річний товариш. Усі троє – жителі Канева.

"Близько 17:00 один з очевидців побачив, як під лід провалився один з чоловіків, при цьому двох інших рибалок вже не було видно на поверхні. Чоловік, який тонув, закричав, що під лід провалилися двоє. Очевидець спробував врятувати, але йому це не вдалося, він побіг шукати мотузку. Не знайшов її і після цього викликав рятувальників", – розповіла нам Зоя Вовк.

/ Фото: ГСЧС

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За її словами, коли очевидець все ж знайшов мотузку, було вже пізно. За даними правоохоронців, рибалки перебували на відстані 250-300 метрів від берега. Тіла всіх загиблих дістали сьогодні, 25 січня.

Нагадаємо, раніше в Оболонському районі Києва люди і собака провалилися під лід.

Крім того, у Запорізькій області під лід провалилися діти. У результаті інциденту загинули три дитини.

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лід рятувальники річка загиблі Канів Черкаська область

Джерело: Сьогодні

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