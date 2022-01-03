Самозахист чи помста? Ми дізналися про подробиці вбивства чоловіка на дискотеці під Миколаєвом

На допомогу жінці прибіг працівник ДК, який притиснув до стіни кривдника і в цей момент вона завдала удару

Під Миколаєвом жінка смертельно поранила чоловіка ножем / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліції Миколаївської області розповіли подробиці трагічної події. За даними копів, 1 січня їм надійшов сигнал про те, що біля будівлі ДК у селі Ковалівка Миколаївського району вбито 25-річного чоловіка.

Що сталося

Як виявилося, між ним та його знайомою стався конфлікт: хлопець, нібито, чіплявся до жінки, після чого вона вдарила його ножем у живіт, хоча реальної небезпеки для неї не було.

Реклама

"30-річна жінка продовжує відмовлятися давати пояснення, посилаючись на 63-тю статтю Конституції. Також стало відомо, що ця жінка і чоловік, якого вона вдарила ножем у живіт – вони були колегами. Працювали на сільськогосподарських роботах", – розповіла нам про те, що сталося, речник поліції Миколаївської області Інна Парфьонова.

На наше уточнююче питання Інна Парфьонова повідомила, що поки що від жінки не надходило заяв про домагання або спробу згвалтування. При цьому в поліції не виключають, що у випадку може з'явитися додаткова кваліфікація або перекваліфікація – нині поліція розглядає те, що сталося, як убивство.

У жінки двоє дітей

Також, як стало відомо, сторона звинувачення в суді проситиме для жінки запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою. Як виявилося, вона має двох дітей віком 9 і 12 років.

"Вона виховує їх одна", – уточнили в поліції Миколаївської області.

До того ж копи уточнюють, що жінка вдарила хлопця в живіт ножем після того, як явної небезпеки для неї не було. Як встановили поліцейські, на допомогу жінці прибіг працівник ДК, який притиснув до стіни кривдника, і в цей момент вона завдала удару.

Реклама

Що кажуть місцеві

Як ми з'ясували, у самому селі Ковалівка місцеві жителі вважають за краще відмовчуватися про те, що сталося. На наші запитання відповіли коротко, мовляв, були новорічні свята, тож не стежили за тим, що відбувається у селі.

Читайте також: