Сім разів вдарив ножем: під Вінницею чоловік жорстоко вбив жінку на першому побаченні (фото)

У Вінницькій області затримали чоловіка, який жорстоко вбив малознайому жінку – наніс сім ударів в область серця та легенів.
Про це повідомляє Департамент карного розшуку.
"Тіло 37-річної жінки з ознаками насильницької смерті знайшли вчора в одній із квартир селища міського типу Вінницького району. Загиблу цинічно позбавили життя, шляхом нанесення біля 7 ударів ножем в область серця та легенів", – йдеться у повідомленні.
Зловмисником виявився 41-річний місцевий мешканець. Він за декілька хвилин до злочину познайомився зі своєю жертвою. Під час спільного відпочинку сам-на-сам у них виникла конфліктна ситуація і зловмисник наніс жінці декілька ударів ножем, залишив помирати.
Чоловік викинув закривавлений одяг, щоб уникнути відповідальності. Більше того, заради конспірації він позбувся власної бороди та вус.
"Речові докази вилучено. Фігурант у скоєному зізнається, на цей час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу", – повідомили у поліції.
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