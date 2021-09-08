Сім разів вдарив ножем: під Вінницею чоловік жорстоко вбив жінку на першому побаченні (фото)

Зловмисник заради конспірації позбувся власної бороди та вус

Зловмисником виявився 41-річний місцевий мешканець / Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області затримали чоловіка, який жорстоко вбив малознайому жінку – наніс сім ударів в область серця та легенів.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

"Тіло 37-річної жінки з ознаками насильницької смерті знайшли вчора в одній із квартир селища міського типу Вінницького району. Загиблу цинічно позбавили життя, шляхом нанесення біля 7 ударів ножем в область серця та легенів", – йдеться у повідомленні.

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Зловмисником виявився 41-річний місцевий мешканець. Він за декілька хвилин до злочину познайомився зі своєю жертвою. Під час спільного відпочинку сам-на-сам у них виникла конфліктна ситуація і зловмисник наніс жінці декілька ударів ножем, залишив помирати.

Чоловік викинув закривавлений одяг, щоб уникнути відповідальності. Більше того, заради конспірації він позбувся власної бороди та вус.

"Речові докази вилучено. Фігурант у скоєному зізнається, на цей час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу", – повідомили у поліції.

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Фото: Департамент карного розшуку

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