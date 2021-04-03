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Скандал у Сумах: як компанія отримала в оренду землю без аукціону (відео)

3 квітня, 04:00

Юлія Ляхова , Олеся Боровик

Будівельна компанія належить сину голови Сумської облради

У Сумах компанія, що належить родині голови обласної ради, отримала в оренду землю без аукціону.

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"Сьогодні" з’ясували, що ще до своєї політичної кар’єри на тій ділянці чиновник спорудив убиральню та поставив залізний пересувний вагончик. Зареєстрував це майно як нерухомість і тим самим обійшов усі конкурси та аукціони.

Олексій Дзюба, коли його сім'я заселялася до нового будинку, бачив проєкт – будинків повинно тут бути всього три. Натомість виросли ще три висотки, і людям стало затісно.

В чергу стають, щоб покататися на гойдалках. Збивають один одного на самокатах. Тобто не вистачає дитячих площадок – живе одна молодь.

І доведеться ущільнитися. По сусідству зведуть ще дві багатоповерхівки, і найцікавіше те, що компанія-забудовник отримала дозвіл завдяки дерев'яній вбиральні. Саме ця нехитра споруда стала підставою для міськради видати ділянку під забудову. Висотки зводитиме компанія, яка належить родині голови обласної ради.

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Як нерухомість значиться і цей пересувний залізний вагончик – документи знімальній групі "Сьогодні" показав міський депутат, який не голосував за виділення ділянки під забудову.

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"В цьому й полягає схема вилучення земельної ділянки в територіальної громади, коли ти посередині вільної земельної ділянки ставиш нібито нерухоме майно – і в тебе з’являється право отримати її в оренду без проведення аукціону", – каже депутат Сумської міськради Володимир Чепік.

З кінця минулого року Віктор Федорченко – голова Сумської облради, а будівельна компанія належить тепер сину Дмитру.

Жителі ж мікрорайону, де замість трьох будинків скоро буде вісім, – планують штурмувати найближчу сесію міськради. І сподіваються, що управління архітектури, зважаючи на і без того щільну забудову, не дозволить зводити нові висотки.

Відео: Сьогодні

Нещодавно на Львівщині чиновник ОДА отримав від приватної фірми 365 тисяч гривень "відкату" за укладення з нею договору про закупівлю робіт з будівництва амбулаторії за держкошти.

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нерухомість вирішення Суми
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