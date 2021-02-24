Чиновник Львівської ОДА попався на великому "відкаті"

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру

У Львівській області чиновник ОДА отримав від приватної фірми 365 тисяч гривень "відкату" за укладення з нею договору про закупівлю робіт з будівництва амбулаторії за держкошти.

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Як розповіли в пресслужбі Офісу генпрокурора, щоб приховати отримання неправомірної вигоди, він залучив до своєї "діяльності" приватного підприємця, який видавав фіктивні рахунки-фактури про оплату на своє ім'я від імені приватного підприємства.

Тепер чиновник затриманий, вирішується питання про повідомленні йому про підозру.

Під час обшуків за місцями роботи чиновника і здійснення підприємницької діяльності приватним підприємцем вилучено документацію та мобільні телефони.

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Раніше ми повідомляли, що глава Департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА погорів на великих "відкатах".

Також нагадаємо, чиновник Держгеокадастру погорів на великих хабарях.

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