У Херсон приїхала "гуманітарна допомога" від РФ: як люди її зустріли (відео)

Українці в черговий раз довели, що їм не потрібна допомога від агресора

Українці відмовилися від "допомоги" РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Херсон прибула так звана "гуманітарна допомога" від Російської Федерації. Однак згодом вантажівки благополучно поїхали назад у Росію.

Відповідні відео з'являються в соцмережах.

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Російські ЗМІ неодноразово розповідали, як нібито херсонці "хочуть у Росію". Однак це чергова неправда. Коли у місто приїхала так звана "гуманітарна допомога від РФ", то люди вийшли на вулиці з синьо-жовтими прапорами та вигукували "Україна". Громадяни відмовилися від неї.

Озвучені загальні втрати РФ

На дев'ятий день війни Росії проти України втрати окупантів перевищили 10 тисяч вбитих, поранених та полонених, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Також він підтвердив знищення щонайменше одного російського генерала.

"Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил як трофеї надійшло ледь не більше танків і бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами в РСЗВ, якими російські військові злочинці обстрілюють наші мирні міста. Всі ці снаряди повернуться ворогові", – написав Резніков.

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