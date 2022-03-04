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В Херсон приехала "гуманитарная помощь" от РФ: как люди ее встретили (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 марта, 20:41
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Украинцы в очередной раз доказали, что им не нужна помощь от агрессора
Украинцы отказались от "помощи" РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украинцы отказались от "помощи" РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Херсон прибыла так называемая "гуманитарная помощь"от Российской Федерации. Однако впоследствии грузовики благополучно уехали обратно в Россию.

Соответствующие видео появляются в соцсетях.

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Подробности

Российские СМИ неоднократно рассказывали, как будто бы херсонцы "хотят в Россию". Однако это очередная ложь. Когда в город приехала так называемая "гуманитарная помощь от РФ", люди вышли на улицы с сине-желтыми флагами и выкрикивали "Украина". Граждане отказались от нее.

Озвучены общие потери РФ

На девятый день войны России против Украины потери оккупантов превысили 10 тысяч убитых, раненых и пленных, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Также он подтвердил уничтожение минимум одного российского генерала.

"Уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды вернутся врагу", — написал Резников.

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