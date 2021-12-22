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Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею: розповідаємо усі подробиці (оновлюється)

Ексклюзив
Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
22 грудня, 08:42
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З вікна будівлі викинулися троє осіб. Вогонь досі гасять
Пожежу досі гасять. Фото: колаж "Сьогодні"
Пожежу досі гасять. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 22 грудня, у Вінницькій області спалахнула елітна база відпочинку. Внаслідок цього загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відбувається на місці НП?

Пригода сталася у селі Садове Літинського територіального товариства Вінницького району. Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 осіб, зокрема 53 дитини.

Згорів дах комплексу. За останніми даними, пожежу ще гасять.

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З вікна будівлі викинулися троє осіб. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

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Пожежа була 900 квадратних метрів
Пожежа була 900 квадратних метрів / Фото: Сьогодні

Троє людей випали з вікна
Троє людей випали з вікна / Фото: Нацполиция

З будівлі евакуювали всіх людей
З будівлі евакуювали всіх людей / Фото: Сьогодні

Пожежа під Вінницею забрала життя людини/Фото: ДСНС України
Пожежа під Вінницею забрала життя людини/Фото: ДСНС України

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Опитування КМІС, 3-11 грудня
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
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Тягнибок Тягнибок
0,9%
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13 141 446
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 461 447
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