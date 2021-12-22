Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею: розповідаємо усі подробиці (оновлюється)

З вікна будівлі викинулися троє осіб. Вогонь досі гасять

Пожежу досі гасять. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 22 грудня, у Вінницькій області спалахнула елітна база відпочинку. Внаслідок цього загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відбувається на місці НП?

Пригода сталася у селі Садове Літинського територіального товариства Вінницького району. Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 осіб, зокрема 53 дитини.

Згорів дах комплексу. За останніми даними, пожежу ще гасять.

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З вікна будівлі викинулися троє осіб. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

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Пожежа була 900 квадратних метрів / Фото: Сьогодні

Троє людей випали з вікна / Фото: Нацполиция

З будівлі евакуювали всіх людей / Фото: Сьогодні

Пожежа під Вінницею забрала життя людини/Фото: ДСНС України

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