Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею: розповідаємо усі подробиці (оновлюється)

У середу, 22 грудня, у Вінницькій області спалахнула елітна база відпочинку. Внаслідок цього загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що відбувається на місці НП?
Пригода сталася у селі Садове Літинського територіального товариства Вінницького району. Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.
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Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 осіб, зокрема 53 дитини.
Згорів дах комплексу. За останніми даними, пожежу ще гасять.
З вікна будівлі викинулися троє осіб. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.
Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.
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