Страшна пожежа на базі відпочинку під Вінницею: люди стрибали із вікон, загинула дівчина (фото, відео)

Загорівся дах, вогонь швидко охопив площу 900 кв. м, полум'я досі не вдається повністю загасити

Під Вінницею сталася трагедія - горіла будівля / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінницькій області горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.

Що сталося

Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району.

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Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.

На Вінниччині сталася трагедія / Фото: Сьогодні

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, у тому числі 53 дитини.

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Усіх людей евакуювали / Фото: Нацполиция

Згорів дах комплексу. За останніми даними, пожежу ще гасять.

Про постраждалих

З вікна будівлі викинулися троє людей. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.

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Практично повністю згорів дах будівлі / Фото: Сьогодні

Загальна площа пожежі становить 900 квадратних метрів.

Поліція відкрила провадження

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Поліція відкрила кримінальне провадження / Фото: Сьогодні

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