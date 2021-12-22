Страшна пожежа на базі відпочинку під Вінницею: люди стрибали із вікон, загинула дівчина (фото, відео)

У Вінницькій області горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.
Що сталося
Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району.
Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.
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Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, у тому числі 53 дитини.
Згорів дах комплексу. За останніми даними, пожежу ще гасять.
Про постраждалих
З вікна будівлі викинулися троє людей. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.
Загальна площа пожежі становить 900 квадратних метрів.
Поліція відкрила провадження
Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.
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