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Знесли шлагбаум та вибили двері: у Миколаєві родичі COVID-пацієнтки розгромили лікарню

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 листопада, 16:05
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Як виявилось, близькі жінки вимагали кисень, якого, за їхніми словами, не вистачає в інших медзакладах
У лікарні Миколаєва сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"
У лікарні Миколаєва сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві в ніч на 5 листопада до лікарні увірвалися родичі пацієнта з коронавірусом. Вони знесли шлагбаум на в'їзді та винесли двері приймального покою. Як виявилось, вони вимагали кисень від лікарів.

Про це повідомила головна лікарка медустанови Світлана Фьодорова на своїй сторінці у Facebook.

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Подробиці НП

Як стало відомо, вночі до лікарні Миколаєва увірвалися люди: вони знесли шлагбаум, вибили двері до приймального покою та з погрозами накинулися на медперсонал.

У цей час медсестри натиснули тривожну кнопку та викликали поліцію.

Як виявилося, зловмисники у машині привезли жінку з тяжкою формою коронавірусу. У неї була сатурація 35, а також агональний стан. Зазначається, що у транспорті не було кисневої установки.

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В іншій лікарні не виявилося кисню

Як розповіли родичі, що увірвалися, жінку спочатку госпіталізували до Новобузької центральної районної лікарні, але там не виявилося кисню, і близькі забрали пацієнтку та поїхали шукати іншу медустанову.

Лікарі скаржаться на нестачу кисню

Фьодорова повідомила, що у решті лікарень Миколаєва не вистачає кисню, місць, ліків та реаніматологів.

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"Щодня у мене з раннього ранку під кабінетом стоять родичі. Щодня сотні дзвінків та десятки повідомлень у месенджер. "Не приймають у 5 міськлікарню, вимагають, щоб разом із хворим привезли кисень свій", "Родичка в 1 міськлікарні – сатурація 60, не забирають у реанімацію, немає місць", "Ми зі Снігурівки – немає кисню та реанімації, заберіть нас", і так далі", – наголосила лікарка.

"Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень

Лише у жовтні "Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

У відповідь на звернення представників областей "Метінвест" ухвалив рішення про допомогу постачанням кисню до медичних закладів на місцях, а саме:

  • 260 т – на Харківщину, станом на 25.10 вже постачено 180 т кисню;
  • 60 т – на Київщину, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
  • 30 т – у Чернігівську область, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
  • 500 т – на Херсонщину, станом на 25.10 постачено 10 т кисню.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особи. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2 492 419 інфікованих (13 281 – за останню добу).

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