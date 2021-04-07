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Співпрацювали з Шарієм: в Хмельницькому викрили фейкову "міськраду"

7 квітня, 17:52

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

СБУ проводить обшуки

Служба безпеки України проводить слідчі дії стосовно самопроголошених "депутатів" незаконно створеної "Хмельницької міської ради", у них пройшла низка обшуків.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, матеріали досудового розслідування дають підстави стверджувати, що діяльність псевдодепутатів координували спецслужби РФ. Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді.

"Слідчі органів безпеки, у межах раніше розпочатого кримінального провадження, перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу", – йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків у представників незаконно створених органів "Республіки Україна" та "територіальної громади міста Хмельницький" правоохоронці виявили

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  • статути фейкових псевдоутворень;
  • печатки і бланки;
  • протоколи засідань;
  • розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;
  • агітаційні матеріали.

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Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп'ютерна техніка, засоби зв'язку та інші матеріали, які будуть залучені до матеріалів справи.

Слідство ведеться за статтею "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

Нагадаємо, СБУ викликала Шарія на допит.

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