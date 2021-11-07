Рятівниця Дакота. У Черкасах собака за півтори години знайшов зниклу дівчинку

З дитиною та її мамою правоохоронці провели профілактичну роботу, щоб надалі не виникало подібних ситуацій

Дитину поліцейському допоміг знайти службовий собака / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліцію зателефонувала мати та повідомила про те, що її 13-річна дочка пішла з дому і не повернулася. Мати розповіла, що спочатку сама намагалися розшукати дочку, а коли пошуки не дали результату, звернулася за допомогою.

Про це пише прес-служба поліції.

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На пошуки дитини відправили оперативників, ювенальну поліцію, а також інспектора-кінолога поліції Черкаської області Андрія Давиденка зі своєю чотирилапою напарницею Дакотою.

Пошуки дівчинки почалися з місця її проживання, де собака одразу "взяла слід".

У поліції зазначили, що німецька вівчарка вела поліцейського пітьмою, покладаючись лише на гострий нюх. Дівчинку знайшли орієнтовно за півтори години.

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"Складність була у тому, що ми спочатку не знали, де шукати дитину — місто велике. Собака пройшла за запаховим слідом та вказала на будинок, в якому, як стало відомо пізніше, й перебувала дитина", – розповів Андрій Давиденко.

З'ясувалося, що дитина була у подруги, поки рідні та поліція вночі шукали її по всьому місту.

"Неповнолітня пояснила, що через сварку із матір’ю соромилася повертатися додому. З дитиною та її мамою правоохоронці провели профілактичну роботу, щоб надалі не виникало подібних ситуацій. Правоохоронці закликають батьків роз’яснювати дітям, що втеча з дому може мати негативні наслідки", - додали у повідомленні.

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Пса терміново госпіталізували до клініки. Йому навіть дали ім'я – Дніпро. Також волонтери вже шукають нового відповідального хазяїна.

Реакція соцмереж

У коментарях вже шукають винних – на думку киян, це могли бути або "нарики", або "бидло", або "біосміття".

Також небайдужі дякують рибакам, які вчасно опинилися на місці та врятували пса. І радять звернутися до поліції.

"Бачити б, хто це зробив, шкуру живцем здерти. А тим хто врятував цього собачку, дай вам Бог здоров'я".

Крім того, користувачі соцмереж стверджують, що собака породистий – шарпей.

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