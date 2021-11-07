Спасительница Дакота. В Черкассах собака за полтора часа нашла пропавшую девочку

С ребенком и его мамой правоохранители провели профилактическую работу, чтобы в дальнейшем не возникало подобных ситуаций

Ребенка полицейскому помогла найти служебная собака / Фото: Коллаж: Сегодня

В полицию позвонила мать и сообщила о том, что ее 13-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Мать рассказала, что сначала сама пытались разыскать дочь, а когда поиски не принесли результата, обратилась за помощью.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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На поиски ребенка отправили оперативников, ювенальную полицию, а также инспектора-кинолога полиции Черкасской области Андрея Давыденко со своей четырехлапой напарницей Дакотой.

Поиски девочки начались с места ее обитания, где собака сразу "взяла след".

В полиции отметили, что немецкая овчарка вела полицейского тьмой, полагаясь только на острое обоняние. Девочку нашли ориентировочно через полтора часа.

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"Сложность была в том, что мы поначалу не знали, где искать ребенка – город большой. Собака прошла за запаховым следом и указала на дом, в котором, как стало известно позже, и находился ребенок", – рассказал Андрей Давиденко.

Выяснилось, что ребенок был у подруги, пока родные и полиция, ночью искали ее по всему городу.

"Несовершеннолетняя объяснила, что из-за ссоры с матерью стеснялась возвращаться домой. С ребенком и его мамой правоохранители провели профилактическую работу, чтобы в дальнейшем не возникало подобных ситуаций. Правоохранители призывают родителей разъяснять детям, что бегство из дома может иметь негативные последствия", – добавили в сообщении.

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Пса срочно госпитализировали в клинику. Ему даже дали имя – Днепр. Также волонтеры уже ищут нового ответственного хозяина.

Реакция соцсетей

В комментариях уже ищут виновных – по мнению киевлян, это могли быть либо "нарики", либо "быдло", либо "биомусор".

Также неравнодушные благодарят рыбаков, которые вовремя оказались на месте и спасли пса. И советуют обратиться в полицию.

"Видеть бы, кто это сделал, шкуру заживо содрать. А тем кто спас эту собачку, дай вам Бог здоровья".

Кроме того, пользователи соцсетей утверждают, что собака породистая – шарпей.

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