Стало погано під час танцю. У Херсонській області раптово померла дівчинка-підліток

Руслана була солісткою ансамблю. Вона довела свою партію до кінця і під останні акорди знепритомніла прямо на танцполі

Причину смерті дитини з'ясовують. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Щасливцеве Херсонської області в дитячому таборі, який розташований на Арабатській Стрілці, 15-річній відпочивальниці стало погано під час танцю. Вона знепритомніла і померла.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", лікарі оздоровчого закладу самостійно відвезли її в приймальне відділення Генічеської райлікарні, проте лікарі тільки констатували смерть.

Згідно з попередніми результатами розтину, у дівчинки були проблеми з серцем – кардіоміопатія.

Дівчинка на ім'я Руслана приїхала в табір з Кривого Рогу Дніпропетровської області. Причину смерті дитини з'ясовують.

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На відео той самий танець, після якого дівчинці стало погано:

У меддовідці дівчинки написано, що вона не мала смертельних або небезпечних патологій, не були вказані обмеження по фізичній активності. Дівчинку вважали здоровою.

Руслана відпочивала від відомчого підприємства, якому належить табір. Була активною дівчинкою і організатором різних заходів. За фактом смерті дитини в таборі триває спеціальне розслідування.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: