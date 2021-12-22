У готелі під Вінницею сталася страшна пожежа: є загиблий та постраждалі (фото)

Із закладу евакуювали 56 людей, серед них 53 неповнолітніх

Пожежа виникла о 2:55, коли всі спали/Колаж: "Сьогодні"

У Вінницькій області сталася страшна пожежа. Загоряння виникло на території комплексу відпочинку "Батерфляй", що в селищі Селище.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі

Пожежа сталася 22 грудня о 2:55. У шестиповерховій будівлі готелю виникло загоряння покрівлі на площі 800 м. кв. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще двоє — травмовані.

Пожежа під Вінницею забрала життя людини/Фото: ДСНС України

Ліквідація вогню

О 05:09 пожежу в комплексі відпочинку локалізували, а о 5:26 — ліквідували. З місця інциденту евакуювали 56 осіб, з них 53 — діти. До гасіння вогню залучили 44 особи та 13 од. техніки ДСНС.

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Пожежники ліквідували вогонь/Фото: ДСНС України

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення, при цьому обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.

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