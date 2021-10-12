Сумська область на межі локдауну: яких чекати обмежень

Сумська область ще більше наближається до "червоної зони" карантину. Якщо регіон потрапить туди, то місцевим жителям доведеться відвідувати різні заклади тільки при наявності зеленого COVID-сертифікату.
Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький на брифінгу.
Зелений COVID-сертифікат у Сумській області
Як стало відомо, для того, щоб у "червоній зоні" карантину продовжувати працювати і відвідувати різні заклади, потрібен зелений COVID-сертифікат.
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Для пересування на міжміському транспорті підійдуть й інші документи:
- Результат ПЛР-тесту, якому не більше 72 годин
- Документ, що підтверджує вакцинацію однією дозою вакцини
- Документ з "Єдиного державного порталу електронних послуг", що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус, зокрема, в додатку "Дія"
- Результат експрес-тесту на коронавірус, підтверджений медичним закладом
До 8 листопада повинні вакцинуватися такі працівники:
- Шкіл
- Університетів
- Закладів професійної післядипломної освіти
- Наукових установ
- Дитячих садків
- Закладів позашкільної освіти
- Установ спеціалізованої освіти
Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?
В Україні за останню добу виявили 11 996 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3164 особи більше, ніж вчора.
Всього інфекцію підтвердили у 2 562 085 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 352 жителів України (всього – 59 052). Вилікувати вдалося 2 297 899 інфікованих (5 419 – за останню добу).
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