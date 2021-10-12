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Сумская область на грани локдауна: каких ждать ограничений

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
12 октября, 14:24
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Ситуация с коронавирусом ухудшается. Заболевших и госпитализированных много
Карантин в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Сумская область еще больше приближается к красной зоне карантина. Если регион попадет туда, то местным жителям придется посещать различные заведения только при наличии зеленого COVID-сертификата.

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий на брифинге.

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Зеленый COVID-сертификат в Сумской области

Как стало известно, для того, чтобы в красной зоне карантина продолжать работать и посещать различные заведения, нужен зеленый COVID-сертификат.

В Киеве вероятно будут пропускать в госучреждения по ковид-сертификатах.
В Киеве вероятно будут пропускать в госучреждения по ковид-сертификатах. / Фото: Коллаж: Сегодня

Как можно будет ездить в транспорте?

Для передвижения на междугородном транспорте подойдут и другие документы:

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  • Результат ПЦР-теста, которому не более 72 часов
  • Документ, подтверждающий вакцинацию одной дозой вакцины
  • Документ из "Единого государственного портала электронных услуг", что подтверждает, что человек переболел коронавирусом, в частности, в приложении "Дия"
  • Результат экспресс-теста на коронавирус, подтвержденный медицинским учреждением

До 8 ноября должны вакцинироваться следующие работники:

  • Школ
  • Университетов
  • Учреждений профессионального последипломного образования
  • Научных учреждений
  • Детских садов
  • Учреждений внешкольного образования
  • Учреждений специализированного образования

Вакцинация от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
Вакцинация от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.

Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).

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Ранее мы писали:

  • Харьков попал в оранжевую зону, но все еще на грани локдауна.
  • В Мелитополе родственники массово забирают из больницы пациентов с коронавирусом. Местные жители говорят, что медики не следят за состоянием пациентов, поэтому хотят перевести больных в другое медучреждение.

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