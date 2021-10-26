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"Тарифний" протест: у Лубнах повністю перекрили трасу "Київ-Харків"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 13:44
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24 жовтня під Верховною Радою близько сотні людей мітингували проти підвищення цін на ЖКГ
У Лубнах мітингувальники перекрили трасу
У Лубнах мітингувальники перекрили трасу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Лубнах Полтавської області протестувальники перекрили трасу Київ-Харків. Мешканці вимагають не підвищувати тариф на газ та передати газотранспортні мережі АТ "Лубнигаз" у власність товариства.

Про це написав екс-нардеп Ігор Мусійчук у своєму Telegram-каналі.

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Люди безперервно ходять пішохідним переходом з плакатами в руках.

"На Полтавщині громада вийшла на протест і перекрила трасу "Київ-Харків"…Вимоги прості: не підвищувати тариф на розподіл газу і передати газотранспортні мережі низького та середнього тиску з користування АТ "Лубнигаз" у власність громади для створення комунального підприємства", – написав Мусійчук.

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Скільки коштує в жовтні газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецької області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

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Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.

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