"Тарифный" протест: в Лубнах полностью перекрыли трассу "Киев-Харьков"

В Лубнах Полтавской области протестующие перекрыли трассу Киев-Харьков. Жители требуют не повышать тариф на газ и передать газотранспортные сети АО Лубныгаз в собственность общества.
Об этом написал экс-нардеп Игорь Мусийчук в своем Telegram-канале.
Люди беспрерывно ходят по пешеходному переходу с плакатами в руках.
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"На Полтавщине община вышла на протест и перекрыла трассу "Киев-Харьков"… Требования просты: не повышать тариф на распределение газа и передать газотранспортные сети низкого и среднего давления с использованием АО "Лубныгаз" в собственность общества для создания коммунального предприятия", – написал Мусийчук.
Сколько стоит в октябре газ
Киевлянам предлагают газ более чем по 30 гривен. "КиивГазЕнерджи" продает газ по 30,50 гривни за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.
Но существуют компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Лунный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.
Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.
Ранее мы сообщали, что:
- несмотря на заоблачные цены на энергоносители на мировых рынках, украинцам не угрожает повышение тарифов;
- агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.