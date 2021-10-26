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"Тарифный" протест: в Лубнах полностью перекрыли трассу "Киев-Харьков"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
26 октября, 13:44
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24 октября под Верховной Радой около сотни людей митинговали против поднятия цен на ЖКХ
В Лубнах митингующие перекрыли трассу
В Лубнах митингующие перекрыли трассу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лубнах Полтавской области протестующие перекрыли трассу Киев-Харьков. Жители требуют не повышать тариф на газ и передать газотранспортные сети АО Лубныгаз в собственность общества.

Об этом написал экс-нардеп Игорь Мусийчук в своем Telegram-канале.

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Люди беспрерывно ходят по пешеходному переходу с плакатами в руках.

"На Полтавщине община вышла на протест и перекрыла трассу "Киев-Харьков"… Требования просты: не повышать тариф на распределение газа и передать газотранспортные сети низкого и среднего давления с использованием АО "Лубныгаз" в собственность общества для создания коммунального предприятия", – написал Мусийчук.

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Сколько стоит в октябре газ

Киевлянам предлагают газ более чем по 30 гривен. "КиивГазЕнерджи" продает газ по 30,50 гривни за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

Но существуют компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Лунный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

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Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.

Ранее мы сообщали, что:

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