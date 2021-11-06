Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Тіло поклали в мішок і кинули в яму без труни: під Черніговом самотнього чоловіка "дивно" поховали

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 19:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Місцеві жителі припустили, що у сусіда був коронавірус. Крім того, у всьому звинуватили старосту села
Під Черніговом чоловіка поховали за дивних обставин. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Черніговом чоловіка поховали за дивних обставин. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Домашлин Чернігівської області самотнього чоловіка поховали без труни – його просто кинули до ями та закопали. Місцеві жителі поскаржилися на старосту села, яка займалася похованням померлого.

Про це повідомляє видання "Сусіди.City".

Реклама

Подробиці НП

Як стало відомо, місцеві жителі звинувачують старосту села у тому, що вона привласнила собі дві пенсії покійника та невідомо куди витратила.

Крім того, за словами людей, жінка перевезла у двір колишньої сільради дрова, які були у сараї покійника, велосипеди, а також забрала ключ від будинку.

Що каже сама староста села?

За словами старости села Алли Іванівни, померлий був нелюдимий, із сусідами не дружив і не спілкувався. Сама вона була у його будинку шість років тому, коли працівники соціального захисту приїжджали розбиратися зі скаргою, яку він написав.

Реклама

Вона зазначила, що про смерть чоловіка довідалися працівники виїзного поштового відділення, які привозили йому кореспонденцію та пенсію, але він не вийшов до них ні 19, ні 21 жовтня.

Сусіди не погодилися виносити тіло померлого

Алла Іванівна повідомила, що залишки тіла померлого, від якого йшов сморід, сусіди відмовлялися допомогти виносити. Крім того, люди почали припускати, що у покійника міг бути коронавірус, і тому його тіло нібито заразне.

Як поховали чоловіка?

Як стало відомо, місцевий фермер дав екскаватор із ковшем, щоб викопати могилу. Ще двох чоловіків попросили винести тіло та покласти у транспорт. У підсумку залишки тіла покійного поклали у великий поліетиленовий мішок та замотали у покривало.

Реклама

Після цього тіло забрали на цвинтар, закопали в яму і поставили тимчасовий хрест.

За словами старости села, на той момент вона не думала про труну, оскільки всі остерігалися коронавірусу, і думали тільки про те, як швидше поховати.

У покійного виявилися родичі

Пізніше з'ясувалося, що покійний має двоюрідного брата, який проживає в Чернігові, а в селі має батьківський будинок. Однак про це знайомі та сусіди померлого не знали.

У підсумку брат зі своєю дружиною приходили до старости села і звинувачували її, що вона поховала їхнього родича не по-людськи.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 листопада 1991. Верховна Рада України затвердила Марчука головою Служби безпеки України…

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

153 142

захворіло за тиждень в Україні

-2%

Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Зоря
13
30:16
26
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
13
8:20
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Субота, 6 листопада
0:2
Дивись на: Про матч
1:2
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 5 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 858 507
Люди, які отримали мінімум одну дозу
11 269 339
Всього введених доз 19 127 846
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ТОП-матчі

Колос

Завтра

17:00

Шахтар

11.5

5.60

1.27
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Що варто знати про про школярів на карантині
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти