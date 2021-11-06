Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шевченко нашел работу 💉 Депутаты - антивакцинаторы Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🎡 Перестановки в Кабмине
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Тело положили в мешок и бросили в яму без гроба: под Черниговом одинокого мужчину "странно" похоронили

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 ноября, 19:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Местные жители предположили, что у их соседа был коронавирус. Кроме того, во всем обвинили старосту села
Под Черниговом мужчину похоронили при странных обстоятельствах. Фото: коллаж "Сегодня"
Под Черниговом мужчину похоронили при странных обстоятельствах. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Домашлин Черниговской области одинокого мужчину похоронили без гроба – его просто бросили в яму и закопали. Местные жители пожаловались на старосту села, которая занималась погребением умершего.

Об этом сообщает издание "Сусіди.City".

Реклама

Подробности ЧП

Как стало известно, местные жители обвиняют старосту села в том, что она присвоила себе две пенсии покойника и неизвестно куда потратила.

Кроме того, по словам людей, женщина перевезла во двор бывшего сельсовета дрова, которые были в сарае покойника, велосипеды, а также забрала ключ от дома.

Что говорит сама староста села?

По словам старосты села Аллы Ивановны, умерший был нелюдим, с соседями не дружил и не общался. Сама она была в его доме шесть лет назад, когда работники социальной защиты приезжали разбираться с очередной жалобой, которую он написал.

Реклама

Она отметила, что о смерти мужчины узнали работники выездного почтового отделения, которые привозили ему корреспонденцию и пенсию, но он не вышел к ним ни 19, ни 21 октября.

Соседи не согласились выносить тело умершего

Алла Ивановна сообщила, что остатки тела умершего, от которого шла вонь, соседи отказывались помочь выносить. Кроме того, люди начали предполагать, что у покойника мог быть коронавирус, и поэтому его тело якобы заразное.

Как похоронили мужчину?

Как стало известно, местный фермер дал экскаватор с ковшом, чтобы выкопать могилу. Еще двух мужчин попросили вынести тело и положить в транспорт. В результате остатки тела покойного положили в большой полиэтиленовый мешок и замотали в покрывало.

Реклама

После этого тело увезли на кладбище, зарыли в яму и поставили временный крест.

По словам старосты села, в тот момент она не думала о гробе, так как все остерегались коронавируса, и думали только о том, как быстрее похоронить.

У покойного оказались родственники

Позже выяснилось, что у покойного есть двоюродный брат, который проживает в Чернигове, а в селе имеет родительский дом. Однако об этом знакомые и соседи умершего не знали.

В результате брат со своей супругой приходили к старосте села и обвиняли ее, что она похоронила их родственника не по-человечески.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Короновирус за неделю

153 142

заболело за неделю в Украине

-2%

Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Заря
13
30:16
26
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
13
8:20
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Суббота, 6 ноября
0:2
Смотри на: О матче
1:2
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 5 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 858 507
Люди, которые получили минимум одну дозу
11 269 339
Всего введенных доз 19 127 846
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
ТОП-матчи

Колос

Завтра

17:00

Шахтер

11.5

5.60

1.27
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Комаровский в теме
Что надо знать про школьников на карантине
Спроси у доктора
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды?
Рассчитать
Количество жидкости:
Откровенно для VOGUE
Lady GAGA в британском журнале
Больше фоток звезды
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять