Зворушливо до сліз! На Полтавщині поліцейські врятували хаскі після ДТП (фото, відео)

На Полтавщині в ДТП потрапив мікроавтобус, де за кермом сидів 41-річний водій. З ним був його пес породи хаскі. Чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню, а пес залишився на місці аварії.
Про це повідомляє поліція Полтавської області.
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Налякана знахідка
Поліцейські, які приїхали на місце ДТП, побачили налякану тварину неподалік і забрали з собою. Вони шукали того, хто зміг би дати притулок собаці до одужання власника. Поліцейські знайшли і зв'язалися зі знайомим потерпілого, який пообіцяв передати тварину в руки господаря.
Багаторазовий призер
Як потім з'ясувалося, пес по кличці Джой – багаторазовий призер різних конкурсів і змагань. Зараз він у безпеці.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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