Вбивство біля супермаркету в Харкові: з'явилися нові подробиці

У середмісті Харкова біля одного із супермаркетів сталася стрілянина – посварилися двоє чоловіків.

Реклама

Один дістав пістолет і поцілив у голову другому. Чого не поділили та чи затримали стрілка, з’ясовувала журналіст новин "Сьогодні" Ірина Антонюк.

40-річний чоловік загинув на місці. Стрілок кинувся навтьоки, стрибнув у своє авто і поїхав. У Харкові оголосили спецоперацію, аби його затримати. Знайшли за кілька годин – підозрюваний встиг проїхати 20 кілометрів від Харкова.

Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. За умисне вбивство загрожує до 15 років за ґратами.

Слідством висунуто різні версії. Одна з версій – конфлікт стався через грошовий борг. Крім потерпілого, ніхто не постраждав, каже заступник керівника Націполіції у Харківській області Сергій Чиж.

Реклама

У мережі поширили інформацію, що 40-річний загиблий мав ювелірний бізнес і приїхав вимагати борг. І саме через гроші стався цей конфлікт.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в Харкові 22 лютого на порозі супермаркету на вулиці Отакара Яроша застрелили чоловіка, за неофіційними даними – місцевого ювеліра Олександр Чепурних, якому належало приватне підприємство "Пантера".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама