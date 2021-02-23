Убийство возле супермаркета в Харькове: появились новые подробности

В центре Харькова возле одного из супермаркетов произошла стрельба – поссорились двое мужчин.

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Один достал пистолет и выстрелил в голову другому. Чего не поделили и задержали ли стрелка – выясняла журналист новостей "Сегодня" Ирина Антонюк.

40-летний мужчина погиб на месте. Стрелок бросился наутек, прыгнул в свою машину и уехал. В Харькове объявили спецоперацию, чтобы его задержать. Нашли через несколько часов – подозреваемый успел проехать 20 километров от Харькова.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. За умышленное убийство грозит до 15 лет за решеткой.

Следствием выдвинуто разные версии. Одна из версий – конфликт произошел из-за денежного долга. Кроме потерпевшего, никто не пострадал, говорит заместитель руководителя Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

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В сети распространили информацию, что 40-летний погибший имел ювелирный бизнес и приехал требовать долг. И именно из-за денег произошел данный конфликт.

Видео: Сегодня

Напомним, в Харькове 22 февраля на пороге супермаркета на улице Отакара Яроша застрелили мужчину, по неофициальным данным – местного ювелира Александра Чепурных, которому принадлежало частное предприятие "Пантера".

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