Україну на вихідних "атакує" сніг – де чекати на негоду

Температура повітря вночі становитиме до -9 градусів

В Україні знову обіцяють снігопади. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні на вихідні буде холодною, а в деяких областях – з опадами. На території країни синоптики прогнозують вітер із швидкістю 7-12 м/с. Тому рекомендується одягатися тепліше.

Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

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У суботу, 22 січня, у центральних, східних та південних областях очікується сонячна погода без опадів. Снігопад синоптики прогнозують у північних, західних регіонах, а також у Києві.

Температура повітря вночі становитиме від -3 до -5 градусів, а вдень – від 0 до 2 градусів тепла.

У неділю, 23 січня, практично у всій Україні буде сонячно. Температура повітря вночі становитиме від -7 до -9 градусів, а вдень – від -3 до -5.

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Опади у вигляді снігу цього дня прогнозують лише у західних областях.

Погода в Україні 22 січня. Скріншот

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Погода в Україні 23 січня. Скріншот

Погода в Україні сьогодні, 21 січня

Погода в Україні у п'ятницю, 21 січня, переважно буде сніжною. Цього дня пориви вітру сягатимуть 12 м/сек. Окрім того, прогнозують мороз. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.

Сьогодні опадів не прогнозується лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там буде хмарна погода. На решті території – сніг. Вітер – західний, 7-12 м/с.