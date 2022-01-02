Померла 39-річна жінка, яку збив підліток у Луцьку

#людина_цього_дня

2 січня. Платон Симиренко. 201 рік тому народилася людина унікальної долі, яка пройшла шлях від кріпака до мультимільйонера. Підприємець, меценат, український патріот… А ще на його честь названо знаменитий сорт яблук - Ренет Симиренка.

На зустріч із героєм!