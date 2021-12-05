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Пішов із дому і не повернувся. На Миколаївщині знайшли мертвим 9-річного хлопчика

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
5 грудня, 13:23
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До поліції звернулися батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору
Тіло дитини буде направлено на проведення судово-медичної експертизи
Тіло дитини буде направлено на проведення судово-медичної експертизи / Фото: Колаж: Сьогодні

У смт Криве Озеро правоохоронці з'ясовують обставини загибелі зниклого 9-річного хлопчика.

Про це пише пресслужба поліції.

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Деталі

Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. По тривозі був піднятий особовий склад відділення поліції № 2 Первомайського РВП та наближених районних відділень, а також кінологи, ювенальні поліцейські та оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції. Також долучилися рятувальники, місцеві мешканці, волонтери та небайдужі громадяни.

Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми.

"Та сьогодні близько 9 ранку дитину знайшли, на жаль, мертву", – йдеться у повідомленні.

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Що кажуть у поліції

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, як це вимагає процедура у таких випадках.

Тіло дитини буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

В Одеському ліцеї раптово померла дитина

В Одесі в ліцеї "Олімпієць" повісився 15-річний хлопчик. У Мережі стверджують, що це сталося через булінг, але у департаменті освіти та науки Одеської міськради повідомили іншу інформацію.

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У департаменті освіти та науки Одеської міськради сайту "Сьогодні повідомили, що дитина не була жертвою булінгу.

" Я підтверджую факт смерті дитини на території ліцею. Як це сталося, було це самогубство чи щось інше – цього повідомити не можу. Не маю права. Що стосується того, що нібито дитина була жертвою булінгу – такого не було. Дитина досить міцна фізично і не могла дозволити себе скривдити. Інформацію про булінг вважаю домислами", – стверджує директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

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