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Вирішив відкосити? В Ужгороді призовник випав з вікна військкомату

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
27 жовтня, 13:58
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Хлопець разом із друзями проходив у військкоматі медогляд
Хлопець випав із вікна на третьому поверсі / Колаж "Сьогодні"
Хлопець випав із вікна на третьому поверсі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 27 жовтня, в Ужгороді з вікна військкомату випав призовник. Хлопець був на третьому поверсі.

Про це пише сайт Vartazk.

Подробиці

Вранці в швидку надійшло повідомлення про хлопця, який випав з третього поверху Ужгородського військкомату. Він разом із друзями проходив медичний огляд.

Медики повідомляють, що життю потерпілого нічого не загрожує. На місці події працює поліція.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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