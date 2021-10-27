Вирішив відкосити? В Ужгороді призовник випав з вікна військкомату

Сьогодні, 27 жовтня, в Ужгороді з вікна військкомату випав призовник. Хлопець був на третьому поверсі.
Про це пише сайт Vartazk.
Подробиці
Вранці в швидку надійшло повідомлення про хлопця, який випав з третього поверху Ужгородського військкомату. Він разом із друзями проходив медичний огляд.
Далі по темі
Медики повідомляють, що життю потерпілого нічого не загрожує. На місці події працює поліція.
Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе
За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.
2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.
Раніше ми писали:
У Києві 8-річний хлопчик зірвався з 21-го поверху .
13-річна школярка вистрибнула з вікна багатоповерхового житлового будинку.
В Умані 11-річна школярка вистрибнула з восьмого поверху багатоповерхівки . У поліції підозрюють, що дитину довели до самогубства.
- В Одеській області знайшли повішеним поліцейського . За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки у власному сараї.