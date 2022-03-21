Витік аміаку на "Сумихімпром": в ОДА назвали, який населений пункт у небезпеці

На заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Нині відомо, що зона ураження становить близько 2.5 км.
Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
Деталі
"Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", — повідомив Живицький.
Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:
- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
- у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
- якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- виведіть ураженого на свіже повітря;
- дайте йому теплого молока з харчовою содою;
- одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
- при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
- при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.