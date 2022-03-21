Аварія на підприємстві сталася о 4:30

Причина аварії на підприємстві невідома/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Сумах на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Зона ураження радіусом близько 5 км.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Деталі

"Витік аміаку "Сумихімпром". Зона ураження радіусом близько 5 км", — повідомив Живицький.

Чому сталася аварія — поки не відомо.

Важливо знати, що аміак — безбарвний газ з різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали і нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком:

виведіть ураженого на свіже повітря;

дайте йому теплого молока з харчовою содою;

одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;

при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;

при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

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