Утеплюйтесь! Якою буде погода в Україні у вихідні

Вночі температура повітря впаде до -9 градусів

В Україні буде сильний мороз. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у суботу, 22 січня, буде морозною. Також у деяких регіонах очікуються опади. У неділю, 23 січня, на території країни буде сонячно. Синоптики прогнозують вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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22 січня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях буде сонячно. У решті регіонів синоптики прогнозують снігопад.

Температура повітря вдень становитиме від -1 до -3 градусів, а вночі -3 -5 градусів.

23 січня на теренах України буде сонячно. Опади у вигляді снігу очікуються лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях.

Вночі температура повітря становитиме від -7 до -9 градусів, а вдень від -3 до -5 градусів.

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Окрім того, в Україні очікується вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.

Погода в Україні 22 січня. Скриншот

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Погода в Україні 23 січня. Скриншот

Погода в Україні сьогодні, 20 січня

Погода в Україні у четвер, 20 січня, буде морозною. Частину країни накриє снігом. Цього дня пориви вітру сягатимуть 12 м/сек. Через "мінусову" температуру можлива ожеледь.

Сьогодні у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській та Житомирській областях очікується сніг. У решті областей — мінлива хмарність. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.