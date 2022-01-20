Утепляйтесь! Какой будет погода в Украине на выходных

Погода в Украине в субботу, 22 января, будет морозной. Также в некоторых регионах ожидаются осадки. При этом в воскресенье, 23 января, на территории страны будет солнечно. Синоптики прогнозируют ветер со скоростью до 7-12 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
22 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях будет солнечно. Во всех остальных регионах синоптики прогнозируют снегопад.
Температура воздуха днем составит от -1 до -3 градусов, а ночью от -3 до -5 градусов.
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23 января на территории Украины будет солнечно. Осадки в виде снега ожидаются только в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.
Ночью температура воздуха составит от -7 до -9 градусов, а днем от -3 до -5 градусов.
Кроме того, в Украине ожидается ветер со скоростью до 7-12 м/с.
Погода в Украине 22 января. Скриншот
Погода в Украине 23 января. Скриншот
Погода в Украине сегодня, 20 января
Погода в Украине в четверг, 20 января, будет морозной. Часть страны накроет снег. В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.
Сегодня в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областях ожидается снег. В остальных областях — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.
На западе прогнозируется от -2 до +2 градусов. На востоке ожидается 2-5 градусов мороза.
В северных регионах – от -4 до +3 градусов. На юге ожидается от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.
В Киеве будет идти снег, 1-3 градуса тепла, а в Симферополе будет сухо — +3-5 градусов.
Из-за "минусовой" температуры на дорогах возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.