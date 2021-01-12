У центрі Полтави сталася перестрілка: виїзди з міста перекрили (фото і відео)

На вулиці Нижньомлинській у Полтаві сталася стрілянина, постраждав чоловік.

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Про це повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області.

Правоохоронці з'ясували, що двоє чоловіків почали сваритися, незабаром конфлікт переріс у стрілянину. Внаслідок інциденту поранення отримав один із чоловіків. Його вже госпіталізували.

Зараз на місці працюють слідчі, вони з'ясовують усі обставини.

На сайті "Полтавщина" пишуть, що станом на 13:00 поліція перекрила всі виїзди з міста. Копи зупиняють і перевіряють всі авто.

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Через це на дорогах утворилися величезні затори.

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Нагадаємо, у Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який у супермаркеті скоїв крадіжку і стріляв з пістолета в охоронця.

Крім того, у Києві таксист відстрілювався від пасажира, який намагався потрапити в салон.

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