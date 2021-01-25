У Черкасах хлопчик проковтнув 25 магнітів: дитину прооперували

У Черкасах 12-річний хлопчик проковтнув 25 магнітів, через що ледь не загинув. Зараз дитина перебуває у лікарні.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Він пояснив, що так грався. В обласній дитячій лікарні спочатку намагалися проштовхнути магнітні кульки твердою їжею, потім – ендоскопом. Але незабаром дитину прооперували. Зараз хлопчик почувається добре.

Відео: Сьогодні

Як виявилося, одна частина магніту лягла в складку шлунку і зімкнулася з протилежного боку з іншою частиною магнітів.

"Зі слів хлопця, він хотів зробити собі так звану ендоскопію. Розкрив рот, подивився, випустив їх (магніти, – Ред.). Вони досягли ротової порожнини і настав акт ковтання", – розповів завідувач хірургічним відділенням Анатолій Шкляр.

Нагадаємо, у Львові дворічна дівчинка проковтнула популярну іграшку, яка пробила сім дірок у кишечнику.

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Крім того, у Львові дівчинка потрапила на операційний стіл через дріт у торті.

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