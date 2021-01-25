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В Черкассах мальчик проглотил 25 магнитов: ребенка прооперировали

25 января, 13:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Магниты зажали внутренний орган ребенка

В Черкассах 12-летний мальчик проглотил 25 магнитов, из-за чего едва не погиб. Сейчас ребенок находится в больнице.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Он объяснил, что так играл. В областной детской больнице сначала пытались протолкнуть магнитные шарики твердой пищей, потом – эндоскопом. Но вскоре ребенка прооперировали. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

Видео: Сегодня

Как оказалось, одна часть магнита легла в складку желудка и сомкнулась с противоположной стороны с другой частью магнитов.

"Со слов парня, он хотел сделать себе так называемую эндоскопию. Раскрыл рот, посмотрел, выпустил их (магниты, – Ред.). Они достигли ротовой полости и наступил акт глотания", – рассказал заведующий хирургическим отделением Анатолий Шкляр.

Напомним, во Львове двухлетняя девочка проглотила популярную игрушку, которая пробила семь дыр в кишечнике.

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Кроме того, во Львове девочка попала на операционный стол из-за проволоки в торте.

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Черкассы операция мальчик магнит
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