У Черкасах мати знімала фільми для дорослих з маленькими доньками – що зараз з дітьми

Жінку затримали та повідомили їй про підозру

У Черкасах затримали горе-мати. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкасах жінка знімала порноконтент за участю двох малолітніх доньок. Дівчаткам всього 6 та 8 років.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

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Деталі

У Черкасах викрили місцеву жительку, яка створювала порноконтент за участю двох малолітніх доньок, яким на момент скоєння злочину було 6 та 8 років.

Зняті файли жінка продавала в Інтернеті. Також вона пропонувала своєму знайомому вступати в інтимні стосунки з доньками на платній основі.

Наразі жінку затримали та повідомили їй про підозру.

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Що з дітьми?

Потерпілих дітей вилучено з небезпечного середовища і поміщено до центрів соціально-психологічної реабілітації, де їм надається відповідна допомога. Наразі слідчі дії продовжуються.

У Києві чоловік знущався над 5-річною дівчинкою

У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував п'ятирічну дівчинку. Мало того, він ще й зняв порнографічне відео з дитиною.

Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин. Він забрав дівчинку до себе додому і там зґвалтував. Постраждалою дитиною виявилася донька його знайомої.

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