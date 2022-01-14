В Черкассах мать снимала фильмы для взрослых с маленькими дочерьми – что сейчас с детьми

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении

В Черкассах задержали горе-мать. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкассах женщина снимала порноконтент с участием двух малолетних дочерей. Девочкам всего 6 и 8 лет.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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В Черкассах разоблачили местную жительницу, которая создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет.

Снятые файлы женщина продавала в Интернете. Также она предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с дочерьми на платной основе.

Сейчас женщину задержали и сообщили ей о подозрении.

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Что с детьми?

Пострадавшие дети изъяты и помещены в центры социально-психологической реабилитации, где им предоставляется соответствующая помощь. Сейчас следственные действия продолжаются.

В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой

В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал пятилетнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.

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