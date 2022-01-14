В Черкассах мать снимала фильмы для взрослых с маленькими дочерьми – что сейчас с детьми

В Черкассах женщина снимала порноконтент с участием двух малолетних дочерей. Девочкам всего 6 и 8 лет.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Подробности
В Черкассах разоблачили местную жительницу, которая создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет.
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Снятые файлы женщина продавала в Интернете. Также она предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с дочерьми на платной основе.
Сейчас женщину задержали и сообщили ей о подозрении.
Что с детьми?
Пострадавшие дети изъяты и помещены в центры социально-психологической реабилитации, где им предоставляется соответствующая помощь. Сейчас следственные действия продолжаются.
В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой
В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал пятилетнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.
Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.
Полиция обыскала жилье мужчины. Там были обнаружены доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии.
Задержанному сообщили о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных деяний.
Начаты четыре уголовных производства:
- по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми совершена в отношении малолетнего,
- ч. 4 ст. 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия,
- ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов,
- ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.
Ранее мы писали:
- В Днепре 14-летний подросток пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. В итоге молодого человека облили зеленкой и заставили извиняться на камеру.
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