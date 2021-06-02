У Черкасах на дитячому майданчику оселилися щури. Вибігають, навіть коли граються діти

Місцеві жителі хоч і знають про небезпечних гризунів, але все одно водять туди дітей – малюки навіть підгодовують тварин

У Черкасах щури оселилися на дитячому майданчику. Хвостаті облюбували ігрову зону і вибігають навіть коли там є діти. Місцеві жителі не раз скаржилися до відповідних служб, але ті нічого так і не зробили.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Дорослі хоч і обурюються таким сусідством, але дітей туди водити не припиняють.

"Лякає дуже сильно. Ми ввечері якось з дитиною теж гуляли тут. Вийшли вже було пізно. То вони прямо тут бігали. Ну, жахливо", – сказала мешканка Черкас Юлія Цимбал.

Щурів там бачать другий рік поспіль. Їх кубло знаходиться у заростях. Одна з мам розповіла, що діти навіть підгодовують гризунів.

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Щоб виманити їх, журналісти купили сухарики і поклали поруч з гніздом. П'ять хвилин – і з'являється перший щур, швидко дістає ласощі і ховається назад у кущі. Але поступово тварини сміливішають і вже вибігають прямо на майданчик.

Деякі, побачивши щурів, поспішають забрати малюків, але більшість залишається. І дарма, кажуть "Сьогодні" у Держспоживслужбі. Адже щури – джерело небезпечних захворювань.

Дитячий майданчик, який облюбували щури, розташований на центральній вулиці. Поруч зупинка громадського транспорту і різні магазини.

Чиновники визнають: містяни неодноразово зверталися до них з проханням розібратися з щурами. Уже, мовляв, дали завдання відповідальному за ділянку.

"Ми звернулися до КП "Дирекція парків", вони власники вказаної ділянки і цього майданчика. З приводу того, щоб вони вжили заходів. Там прибрали, можливо, вирізали кущі і зробили дератизацію", – розповів глава відділу управління інспектування Сергій Молодик.

Тільки покарати балансоутримувача за щурів не можуть. Тому сподіваються лише на його сумлінність.

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Нагадаємо, раніше щур налякала жителів столичних Нивок, виринувши з унітазу в квартирі.