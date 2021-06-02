В Черкассах на детской площадке поселились крысы. Выбегают, даже когда играют дети

Местные жители хоть и знают об опасных грызунах, но все равно водят туда детей – малыши даже подкармливают животных

В Черкассах крысы поселились на детской площадке. Хвостатые облюбовали игровую зону и выбегают даже когда там есть дети. Местные жители не раз жаловались в соответствующие службы, но те ничего так и не сделали.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Взрослые хоть и возмущаются таким соседством, но детей туда водить не прекращают.

"Пугает очень сильно. Мы вечером как-то с ребенком тоже гуляли здесь. Вышли уже было поздно. То они прямо тут бегали. Ну, ужасно", – сказала жительница Черкасс Юлия Цымбал.

Крыс там видят второй год подряд. Их кубло находится в зарослях. Одна из мам рассказала, что дети даже подкармливают грызунов.

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Чтобы выманить их, журналисты купили сухарики и положили рядом с гнездом. Пять минут – и появляется первая крыса, быстро хватает лакомство и прячется обратно в кусты. Но постепенно животные смелеют и уже выбегают прямо на площадку.

Некоторые, увидев крыс, спешат забрать малышей, но большинство остается. И зря, говорят "Сегодня" в Госпотребслужбе. Ведь крысы – источник опасных заболеваний.

Детская площадка, которую облюбовали крысы, расположена на центральной улице. Это оживленная местность. Рядом остановка общественного транспорта и различные магазины.

Чиновники признают: горожане неоднократно обращались к ним с просьбой разобраться с крысами. Уже, мол, дали задание ответственному за участок.

"Мы обратились к КП "Дирекция парков", они держатели указанного участка и этой площадки. По поводу того, чтобы они приняли меры. Там убрали, возможно, вырезали кусты и сделали дератизацию", – рассказал глава отдела управления инспектирования Сергей Молодык.

Вот только наказать балансодержателя за крыс не могут. Поэтому надеются только на его добросовестность.

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Напомним, ранее крыса напугала жителей столичных Нивок, вынырнув из унитаза в квартире.