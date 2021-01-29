У Черкасах сім'я померлого від COVID-19 лікаря півроку чекає на компенсацію: медики готові протестувати

У Фонді соцстрахування не визнають, що медик заразився на роботі

Медики Черкаської області готові вийти на масові протести через резонанснe справу родичів Олега Гайди. Хірург у кінці червня помер від коронавірусу, але його родина досі не може отримати 1,5 млн гривень компенсації.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Син хірурга Ігор Гайда має ту ж професію. Він 10 разів на місяць приймає пацієнтів у поліклініці, де працював його батько. Облаштувався у тому ж кабінеті. Нині багато його часу йде на суд.

Олег Гайда помер від коронавірусу 30 червня. Комісія держслужби з питань праці засідала двічі. І вирішила, що медик заразився на роботі. Але Фонд соцстрахування проти і подав до суду.

Відео: Сьогодні

Представники фонду пояснили "Сьогодні", що їм не вистачає доказів того, що Олег Гайда заразився саме на роботі.

"Факту контакту потерпілого з хворим на COVID-19 пацієнтом немає, і не підтверджено в матеріалах справи", – сказав начальник відділу профілактики та страхових випадків Максим Сердюк.

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Сім'я померлого лікаря почала шукати пацієнтів, які могли заразити його коронавірусом. І таких виявилося чимало.

"Ми знайшли 12 людей, які перебували на прийомі у лікаря і вказують на те, що вони перехворіли", – сказав адвокат Валерій Макєєв.

Ці люди готові свідчити у суді, у адвоката вже є 12 заяв.

Резонансна справа наробила шуму і серед медиків. Ігор Гайда каже, що отримує десятки дзвінків від колег з інших міст. Медики готові навіть мітингувати, щоб сім'ї виплатили компенсацію.

Нагадаємо, ми писали, що медикам недоплатили мільйони гривень з COVID-фонду.

Також президент України Володимир Зеленський вимагав виплатити компенсації сім'ям померлих медиків .

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