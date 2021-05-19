У Черкасах помер хлопчик, який отримав кулю на занятті в тирі

За життя підлітка місяць боролися лікарі, але, на жаль, серце хлопчика сьогодні, 19 травня, перестало битися

У Черкасах 14-річний дев'ятикласник, який під час заняття в шкільному тирі отримав вогнепальне поранення в голову, помер в лікарні.

Про це повідомляє департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР в Facebook.

"На жаль, сьогодні, перестало битись серце дев’ятикласника Черкаської загальноосвітньої школа №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2", – йдеться в повідомленні.

Черкаські медики протягом місяця боролися за життя дитини. Хлопчик перебував у комі, весь цей час його життя підтримував апарат. Зазначимо, що хлопця готові були прийняти на лікування в Німеччині.

Підлітка 19 квітня госпіталізували в Черкаську обласну лікарню з проникаючим вогнепальним пораненням голови у вкрай важкому стані. Куля пройшла через весь мозок.

Відомо, що хлопчик не вперше відвідував гурток. Це було його четверте індивідуальне заняття, він вивчав стрільбу з малокаліберного пістолета "Марголіна". Під час трагічного пострілу тренера поруч не було, виявилося, що він вийшов на хвилинку до іншої учениці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за трьома статтями: незаконне зберігання зброї, незаконне поводження зі зброєю та замах на вбивство.

Також нагадаємо, в Одеській області 6-річну дитину госпіталізували з вогнепальним пораненням.