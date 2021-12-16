Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна у Лізі націй - хто суперники 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

На Черкащині померло немовля, поки його мати пила. Чому не покарають винних (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 20:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сім'я вже кілька років перебувала на контролі у соціальних служб

У Черкаській області жінка пиячила з друзями. Із нею було троє дітей. Вона залишилася ночувати там, де гуляла. Вранці мати знайшла свою п'ятимісячну дитину бездиханою.

Історія сім'ї

П'ятимісячну дитину звали Юля. Її матері Тетяні 31 рік. Жінка має 4 дітей від різних чоловіків. Сусіди розповідають, що вона постійно пиячить. За малюками часто доглядала бабуся.

Реклама

Служби дітям не допомогли?

Жінки вдома не було. Вона поїхала забирати тіло дочки з моргу. З дітьми залишилася лише убита горем бабуся. Та розповіла, що неодноразово зверталася до різних служб, щоб вони вплинули на дочку, але все марно.

Одну з дочок у жінки вже забрали

Сім'я перебувала на контролі у соціальних служб. Майже 5 років тому із сім'ї забрали старшу доньку. Її вже виховує прийомна сім'я. Соцпрацівники запевняють, що відвідували жінку вдома щомісяця, але бачили її завжди тверезою та турботливою мамою.

"У будинку було тепло. Запас продуктів завжди був. Мама завжди йшла на контакт. Жодного разу маму в стані алкогольного сп'яніння ми не бачили. Ми приїжджали до них додому без повідомлення", – каже виконувач обов'язків директора центру надання соціальних послуг Кам'янської міськради Тетяна Коваленко.

Дитина задихнулася сама?

У Нацполіції повідомили, що слідів тортур на тілі немовляти не виявили.

Реклама

"Тіло дитини відправили на розтин, щоб встановити причину смерті. Після того ще стало відомо, що дівчинка задихнулася від блювотних мас", – стверджують у поліції.

Справу кваліфікують як нещасний випадок. За це нікого не покарають.

Читайте також:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Наші автори
Юлія Ляхова В Україні подешевшало зерно: скільки коштує пшениця перед Новим роком Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Богдан Приходько "Ганебна студія" за 300 мільйонів – нардепи закотили скандал через оновлення телеканалу "Рада" Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Анна Ткаченко Прохідний двір, депутати в гніві: як виглядає студія телеканалу "Рада" у кулуарах – фото Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Дивитися всіх авторів
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
Спортивний таблоїд
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
Завтра
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.08

Х

21.00

П2

7.00
Ставки на бокс
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Комаровський в темі
Чи можна робити щеплення при алергії на аналгетики?
Запитай у лікаря
Опитування
Опитування
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Опитування "Рейтинг", 6-8 грудня
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Короновірус за місяць

343 398

захворіло за місяць в Україні

-44%

Вакцинація
Станом на 16 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
12 735 628
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 269 055
Всього введених доз 27 004 683
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти