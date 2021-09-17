У Черкаській області жінка вбила подругу через ревнощі

Поліція затримала зловмисницю відразу після злочину

Поліцейські Сміли Черкаської області затримали жінку, яка вбила подругу через ревнощі. Під час застілля вона вдарила її ножем.

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Що сталося?

Двоє чоловіків і жінки разом випивали. Під час застілля подруги почали скандалити на тлі ревнощів. Суперниця отримала удар ножем. Від ушкоджень потерпіла померла.

швидке затримання

Поліція затримала зловмисницю відразу після злочину. Вона в скоєному зізналася. Зараз підозрювана затримана в процесуальному порядку і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Слідство почало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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