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У Черкаській області жінка вбила подругу через ревнощі

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
17 вересня, 10:00
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Поліція затримала зловмисницю відразу після злочину

Поліцейські Сміли Черкаської області затримали жінку, яка вбила подругу через ревнощі. Під час застілля вона вдарила її ножем.

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Що сталося?

Двоє чоловіків і жінки разом випивали. Під час застілля подруги почали скандалити на тлі ревнощів. Суперниця отримала удар ножем. Від ушкоджень потерпіла померла.

швидке затримання

Поліція затримала зловмисницю відразу після злочину. Вона в скоєному зізналася. Зараз підозрювана затримана в процесуальному порядку і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Слідство почало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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