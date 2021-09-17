У Черкаській області жінка вбила подругу через ревнощі

Поліцейські Сміли Черкаської області затримали жінку, яка вбила подругу через ревнощі. Під час застілля вона вдарила її ножем.
Про це повідомили в поліції Черкаської області.
Що сталося?
Двоє чоловіків і жінки разом випивали. Під час застілля подруги почали скандалити на тлі ревнощів. Суперниця отримала удар ножем. Від ушкоджень потерпіла померла.
швидке затримання
Поліція затримала зловмисницю відразу після злочину. Вона в скоєному зізналася. Зараз підозрювана затримана в процесуальному порядку і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.
Слідство почало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
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