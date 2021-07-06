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У Чернігові пасажир випав з маршрутки. В якому він стані

6 липня 2021 12:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловіка з травмами терміново госпіталізували до Чернігівської обласної лікарні

Пасажир випав з маршрутки під час руху. Фото: novabus.net

Пасажир випав з маршрутки під час руху. Фото: novabus.net

У Чернігові під час руху з маршрутки випав чоловік.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

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Зазначається, що інцидент стався вчора, 5 липня, по вулиці Івана Мазепи біля будинку 78А.

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"Під час руху маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пасажир випав з аварійного виходу автобуса на проїжджу частину дороги", – йдеться в повідомленні.

Чоловік отримав важкі травми і був доставлений до Чернігівської обласної лікарні.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві жінка на ходу випала з маршрутки, а потім та переїхала їй обидві ноги.

Також нагадаємо, у Миколаєві пасажир випав з маршрутки, чоловік загинув. За словами водія автобуса, пасажир перебував у нетверезому стані.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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