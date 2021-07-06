У Чернігові пасажир випав з маршрутки. В якому він стані

Пасажир випав з маршрутки під час руху. Фото: novabus.net
У Чернігові під час руху з маршрутки випав чоловік.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Зазначається, що інцидент стався вчора, 5 липня, по вулиці Івана Мазепи біля будинку 78А.
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"Під час руху маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пасажир випав з аварійного виходу автобуса на проїжджу частину дороги", – йдеться в повідомленні.
Чоловік отримав важкі травми і був доставлений до Чернігівської обласної лікарні.
Раніше ми повідомляли, що у Києві жінка на ходу випала з маршрутки, а потім та переїхала їй обидві ноги.
Також нагадаємо, у Миколаєві пасажир випав з маршрутки, чоловік загинув. За словами водія автобуса, пасажир перебував у нетверезому стані.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: