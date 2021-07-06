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В Чернигове пассажир выпал из маршрутки. В каком он состоянии

6 июля 2021 12:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчину с травмами срочно госпитализировали в Черниговскую областную больницу

Пассажир выпал из маршрутки во время движения. Фото: novabus.net

Пассажир выпал из маршрутки во время движения. Фото: novabus.net

В Чернигове во время движения из маршрутки выпал мужчина.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

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Отмечается, что инцидент произошел вчера, 5 июля, по улице Ивана Мазепы возле дома 78А.

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"Во время движения маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пассажир выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги", – говорится в сообщении.

Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в Черниговскую областную больницу.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, а потом та переехала ей обе ноги.

Также напомним, в Николаеве пассажир выпал из маршрутки, мужчина погиб. По словам водителя автобуса, пассажир находился в нетрезвом состоянии.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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