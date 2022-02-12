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У Чернігові потяг збив 17-річну дівчину

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 лютого, 23:07
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Постраждалу госпіталізовано у критичному стані
Потяг "Чернігів-Славутич" травмував дівчину. Колаж "Сьогодні"
Потяг "Чернігів-Славутич" травмував дівчину. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 12 лютого, у Чернігові електричка збила неповнолітню на залізничному переїзді.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області

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Деталі

Інцидент стався у мікрорайоні Подусівка. Близько шостої години 17-річна дівчинка перетинала колії, коли її збив електропотяг сполученням Чернігів-Славутич.

Чи це була спроба самогубства чи трагічна випадковість, встановлять правоохоронці. Більш детальну інформацію про стан здоров'я дівчинки лікарі наразі не повідомляють.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного транспорту) КК України.

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Подібні історії

У селищі Пісочині під Харковом потяг "Львів – Бахмут" збив дівчину , вона померла на місці дівчина мала намір перейти через залізничне полотно. Спочатку вона пропустила один поїзд, а після того, як він проїхав – почала йти. Але коли вона помітила другий поїзд, що наближається, то різко пробігла вперед, але вже було пізно.

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