У Чернігові після обстрілу дістали авіабомбу прямо з дому (відео)

Надзвичайники стверджують, що вони ще довго очищатимуть рідну землю від російських снарядів

На місці працюють сапери / Колаж "Сьогодні"

У Черніговіза добу піротехніки дістали 3 авіабомби із житлових масивів. Це авіабомби ОФАБ-500, які не розірвалися.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Хлопці працюють з ювелірною точністю та обережністю. Можна тільки уявити, скільки ще доведеться нам очищати нашу рідну землю від таких російських "подарунків" після нашої перемоги", – йдеться у повідомленні.

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У Чернігові окупанти зруйнували гуртожиток

Авіаудар було завдано о 5:46.В результаті зруйнувався та спалахнув гуртожиток.

"На місці пожежі працюють 10 одиниць техніки та 48 осіб особового складу, а також група піротехнічних робіт та підводного розмінування", – йдеться у повідомленні.

Врятували вже 7 людей, проте також є 1 травмований та 1 загиблий. Роботи продовжуються. Інформація про загиблих та постраждалих ще уточнюється.

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