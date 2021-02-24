У Чернігові суд оголосив вирок за жорстоке побиття школярки: вона хоче подати апеляцію

За жорстоке побиття школярки – умовний строк. У Чернігові суд оголосив вирок п'яти дівчатам, які 4 роки тому в центрі били і знущалися над неповнолітньою.

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Відео побиття Поліни Малоштан потрапило в Мережу. Тоді піднявся скандал. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, передали справу до суду. Розглядали більше трьох років.

Відео: Сьогодні

Кривдниці одержали від одного до трьох років умовно. Поліна та її рідні незадоволені вироком. Після тієї бійки Поліні довелося довго лікуватися.

Тепер дівчина збирається подавати апеляцію. Хоче для обвинувачених більш жорсткого покарання.

Раніше ми писали, що під Одесою підлітки побили дівчинку і зняли знущання на відео.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла закон про протидію булінгу (цькуванню). У документі зазначено, що за будь-яке насильство в навчальних закладах передбачена відповідальність – це штраф у розмірі 850-1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

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